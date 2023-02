Aizņēmumu procentu likmes sastāv no Euribor bāzes likmes un banku pievienotās mainīgās likmes. Savukārt Euribor likmes mainās līdz ar ECB likmēm. Vienlaikus jāatgādina, ka aizņēmējam, slēdzot līgumu, lielākoties ir iespēja izvēlēties kādu no Euribor likmēm. Populārākās ir 3 mēnešu, 6 mēnešu un 12 mēnešu Euribor likmes. Un, lai gan šo likmju izmaiņu līknes ir ļoti līdzīgas, to apmērs gan atšķiras. Attiecīgi Euribor likmes pārskatīšanas termiņa izvēlei, slēdzot aizņēmuma līgumu, var būt zināma finansiāla ietekme kaut vai īstermiņā.