Helmuts Balderis: Viss paša rokām izcīnīts

Tiekamies viņa birojā Tērbatas ielā. Taču, kā izrādās, tagad viņa galvenais bizness vairs nav Rīgā, bet Mārupē. Tērbatas iela ir gandrīz pa vidu starp viņa kādreizējām mājām Grīziņkalnā un Māras dīķi, kur Helmuts pirmo reizi ar slidām uzkāpa uz ledus. "Tētis mani trīs gadus vecu tur aizveda un pastūma. Hokejs jau tolaik bija populārs, taču puikas ņēma tikai no desmit gadiem, bet tētis gribēja, lai es jau no mazotnes kustos. Daiļslidošanā jau no četriem gadiem varēja sākt trenēties, un vienā tādā grupiņā Pārdaugavā pieteica. Tā viss sākās."

Tik daudz nodzert nevarēja (smejas). Slikto ieradumu nav. Esmu mājas cilvēks. Azartspēles nespēlēju. Nu labi - šad tad zolīti ar draugiem par 50 santīmiem punktā! Bizness ir kopā ar krustdēlu. Tur ir siltumnīcas. Audzējam gurķus, tomātus, vēl šo to. Ir arī ferma ar 900 govīm. Mani visvairāk izbrīna un rosina sašutumu tas, ka mums, lai to visu iesāktu un paņemtu kredītu, vajadzēja gandrīz vai sievas ieķīlāt, bet "Liepājas metalurgs" valdības garantijas dabūja viens un divi. Un kur tas viss ir tagad? Un ko dara bijušie īpašnieki? Staigā ja ne pa Liepājas, tad pa silto zemju smiltīm un smīn par visu. Satiktu, noteikti gribētos pa muti sadot, bet nedrīkst, jo tad sēdēšu es, ne viņi. Bet viņiem būtu jāsēž bez šaubu ēnas. Taču valsts ar to netiek galā. Toties velk trīs ādas no tiem, no kā var novilkt. Mums jākonkurē ar kontrabandas gurķiem un tomātiem, kas nosit cenas, ar lietuviešu pienu. Gribētu daudz nopietnāku valsts atbalstu tieši savējiem ražotājiem.