Ārzemju indie albumi, kuriem pievērst uzmanību

“Young Fathers” pelnīti bauda atzinību gan no fanu, gan citu mūziķu puses, parakstot koplīgumus mūzikas radīšanai ar veselu rindu alternatīvās mūzikas izcilnieku: Deividu Bērnu (plašāk pazīstamu kā grupas "Talking Heads" solistu), triphopa leģendām “Massive Attack”, nepiekāpīgajiem eksperimentētājiem “Idles”, M.I.A, Florenci Velšu ("Florence and the Machine"), Džanelu Monaji un citiem. Britu režisors Denijs Boils izmantoja septiņas no “jauno tēvu” dziesmām (un vienu speciāli sarakstītu kompozīciju) savas kulta drāmas “Trainspotting” turpinājumam.