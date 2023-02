Kā Eiropa palīdz Ukrainai uzvarēt

ES strādā arī pie desmitās sankciju paketes – pēc tam, kad dažu mēnešu laikā vien mēs jau esam samazinājuši atkarību no Krievijas enerģijas importa. Un esiet droši – sankcijas ir iedarbīgas. Krievijas nafta pašlaik tiek pārdota ar 40 ASV dolāru atlaidi no Brent cenas, un paredzams, ka pēc tam, kad šomēnes sāks darboties mūsu jaunākie pasākumi, tās ieņēmumi no enerģijas pārdošanas samazināsies no aptuveni 800 miljoniem eiro dienā līdz 500 miljoniem eiro dienā. Karš Kremlim maksā dārgi, un šīs izmaksas tikai augs, jo ilgāk tas vilksies.