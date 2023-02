Lūsis komentē ⟩ Sektants Jencītis: Sieviete bez stipra vīrieša ir absolūta nulle

Nebūtu īpašs pārsteigums kaut ko šādu sagaidīt no tādiem sieviešu ekspertiem kā Viesturs Rudzītis vai Uģis Kuģis, bet šoreiz iespaidīgi izcēlies mūsu Saeimas deputāts. Heroīna pieminēšana droši vien neļaus pārprast, ka runa ir par mācītāju Mārci Jencīti, lai gan neņemos apgalvot, ka viņš ir vienīgais no deputātiem, kas ar to savulaik aizrāvies.