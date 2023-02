Nebūtu pieprasījuma, nebūtu piedāvājuma. Kā strādā sankciju "apgājēji"?

Jāatgādina, ka beidzoties pārejas periodam, no šā gada 9.janvāra atbilstoši ES noteiktajām sankcijām no Krievijas ir aizliegts importēt arī daudzas plaša patēriņa preces, un tas jāievēro arī uz privātpersonām. Preču, uz kurām attiecas minētais importa aizliegums, sarakstā iekļautas cigaretes un cigāri, kosmētika, matu kopšanas, zobu higiēnas un skūšanās līdzekļi, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, somas, apavi, sieviešu apģērbi, dažādi papīra un plastmasas izstrādājumi, fotoaparāti, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas, rokas instrumenti, laivas, traktori, vieglie transportlīdzekļi un to piekabes, dažādi dzelzs un tērauda izstrādājumi un daudzas citas preces.