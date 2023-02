"Vēlos definēt sevi kā latvieti. Krieviem tas ļoti nepatīk." Atklāta saruna ar filmas par Daugavpili autori

Mākslu cenzējam, LGBT+ pasākumus atceļam, par karu nerunājam. Abas ar Vladu esam no Daugavpils. Iespējams, tikai izbraucot no pilsētas, vairs nav bail runāt par tās problēmām. Filmas “Daugavpils - iespēju vai nespēju pilsēta” autore Vladislava Romanova par galveno savas dzimtās pilsētas “diemžēl” un klupšanas akmeni uzskata tās mēru Andreju Elksniņu, tomēr vienlaikus atzīst, ka viņš ir viens no gudrākajiem politiķiem Latvijā. Vai beidzot sāksim runāt par problēmām bez rozā brillēm, Elksniņa kungs?