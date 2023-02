KLIK no Ukrainas ⟩ Trauksmes patvertņu piezīmes. Karš kā ieilgusi, nedziedināma slimība

Piektdien pulksten 8:30 no rīta mani pamodina gaisa trauksmes sirēnas. Ļvivā esmu jau piecas dienas, bet tā ir pirmā reize, kad to skaļā kaukoņa piepilda pilsētas ielas. Krievijas iznīcinātāji, pacēlušies no lidlauka Baltkrievijā, nes manā virzienā Kinzhal hiperskaņas raķetes. Pagrābju pie gultas novietoto pustukšo ūdens pudeli un, ātri saģērbusies, dodos uz patvertni viesnīcas pagrabā. Atverot dzelzs durvis, sejā iesitas mitrs siltums un pelējuma smaka. Astoņpadsmitā gadsimta sākumā celtā pazemes telpa, tagad aprīkota ar sildītāju, paklāju, tējkannu un mīkstiem krēsliem, nekad nav bijusi paredzēta, lai sargātu vietējos iedzīvotājus no gaisa uzbrukumiem.