"Bez sievietēm es būtu nulle jebkurā savas dzīves sfērā." Kailfoto meistars Sokolovs atklāti par darbu un sievietēm

Par to, kāda vispār ir nozīme vecumam, Aleksandrs teic: "No vienas puses, vecumam un ārējam izskatam nav nozīmes. Galvenais, lai modele ir pilngadīga un dzīva (smaida). No otras puses, fotosesija ir diezgan smaga - fiziski. Tas ir kā treniņš sporta zālē, arī lokanībai ir nozīme. Tāpēc sievietei, kura ir sportiskāka, sanāks nedaudz vairāk pozu un bilžu. Bet sievietei, kura varbūt nav tik sportiska, būs vairāk portretu."