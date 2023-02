Iekšlietu ministrs: Par Grevcovas atrašanos Saeimā var pateikties JKP un Jurašam

Ja pavisam īsi, tad vajadzētu izretināt to sastrēgumu, kas varētu pēc 1.septembra izveidoties. Īpaši attiecībā uz tālākajām darbībām. Vispirms jāsaprot, ka runa ir par cilvēkiem, kuri izvēlējās Krievijas pensijas, atsakoties no pastāvīgās uzturēšanās atļaujām (PUA), kas viņiem Latvijā bija. Šo cilvēku profils – pārsvarā vecumā no 60 līdz 70 gadiem, bet skaits – 17 000. Kopā tādu ir aptuveni 25 000, bet tiem, kas ir vecāki par 75 gadiem, nav nekas jākārto. Šobrīd spēkā esošais likums paredz to, ka viņiem visiem līdz 1.septembrim ir jānokārto latviešu valodas eksāmens, kas ir normāla prasība, lai dabūtu PUA, tāda ir arī no citām valstīm. Taču faktiski šis termiņš tiek saspiests vienā dienā. Līdz ar to mums ir bažas. 1.septembrī, neatkarīgi no tā, nokārtojuši vai nenokārtojuši valodas eksāmenu, viņiem ir jāiesniedz dokumenti PMLP nākamā soļa īstenošanai, kam likumā noteiktie termiņi ir salīdzinoši īsi – ilgākais līdz gadam, ja ir būtisks pamats. Tātad līdz ar to veidotos rindas, neziņa, faktiski – haoss.