Lūsis komentē ⟩ Intelektuāļa Šlesera pamācība komunikācijā ar alternatīvi apdāvināto elektorātu

Kāds ir tas minimums, ko jūs gaidāt no Saeimas deputāta komunikācijas? Protams, ikviens nevar būt augstas raudzes orators. Visiem nevar būt patīkams un labi nostādīts balss tembrs. Arī vārdu krājums un prasmes tos meistarīgi savirknēt visiem nebūs līdzvērtīgi labas. Bet vienīgā lieta, kuru es patiesi vēlētos kā pašsaprotamu normu un iztikas minimumu ikvienam politiķim, – jebkura veida komunikācijā neizklausīties tā, it kā nupat būtu pacēlis galvu no siles.