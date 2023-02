Izgājusi cauri ellei. Madara Marta gadu pēc dzimuma maiņas operācijas

Ārsts pēc operācijas iedod flešatmiņu ar bildēm – pirms operācijas, bildes no operācijas un pēc. Skatos uz to bildi pirms – tiešām es? Nevar būt! Sajūta, ka šādi ir bijis visu dzīvi, tik ātri parādījās! Es pat neatceros to, kā bija pirms tam. Tāda sajūta, ka tas nemaz nav noticis – es vienkārši 30 gadus gulēju, un tagad esmu pamodusies un sākusi dzīvot.