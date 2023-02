Stādot mežus, var labi nopelnīt uz vides piesārņotāju rēķina

Tikmēr obligātais tirgus ir pavisam citādāks, un tas arī nav mūsu mērķis, mēs tajā neiesaistāmies. To regulē valstis un starptautiski un reģionāli noteikumi, un tajā pārsvarā piedalās kompānijas no smagās, piesārņojošās rūpniecības sektora, kā, piemēram, tērauda un automobiļu rūpniecības u.tml. Šie nav brīvprātīgā tirgus dalībnieki. Brīvprātīgajā tirgū piedalās drīzāk kādas modernas tehnoloģiju kompānijas, kā, piemēram, "Microsoft". Jāatzīmē, ka viņi nesen arī pieņēma izmaiņas savā programmā. Iepriekš viņi kompensēja oglekļa pēdu, ko radīja no brīža, kad vispār tika pieņemts lēmums to darīt, bet tagad viņi ir pieņēmuši lēmumu kompensēt arī pēdu, ko radījuši vēsturiski. Viņiem tas nav jādara, tā ir brīvprātīga izvēle.