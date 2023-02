Futbola skautings - laimes spēle vai meistarība?

Maikls Lūiss savā 2003. gada grāmatā "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game", daloties iespaidos par beisbola skautiem, secināja, ka lielākoties šo speciālistu spriedumi par spēlētāja potenciālu ir galīgi garām. "Kļūdas pieļauj arī pieredzējuši šīs jomas cilvēki," akcentē Lūiss. Pēdējos gados beisbola komandas rūpīgi izvērtē potenciālos kluba skautus, lai padarītu skautingu precīzāku un lai rastos mazāk kļūdu, izvērtējot potenciālos Beisbola augstākās līgās (MLB) talantus.