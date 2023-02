Savādā Navaļnija cīņa

“Navaļnijs ir konfrontējies ar sistēmu, kas savus ienaidniekus iznīcina. Tas ir jāsaprot. Rietumos to neaptver. Ir „pavisam normāli“, ka Putins nogalināja opozīcijas līderi Borisu Ņemcovu, noslepkavoja žurnālisti Annu Poļitkovsku… tā tas notiek. Karš Ukrainā ir novērsis pasaules uzmanību no Navaļnija, un viņam tas var izrādīties liktenīgi. Traģiski, ka Rietumu pasaule par viņa eksistenci pamazām aizmirst, kaut vai tāpēc, ka viņš bija visspēcīgākais Putina kritiķis krievu vidē.“

Putins iebildumus un pretiniekus necieš. Ar to samierinājušies daudzi tik lielā mērā, ka baidās Kremļa šefu informēt pat par reālo īstenību un patiesību. Labāk Vovam melot nekā zaudēt amatu vai dzīvību. Taču Navaļnijs šos apstākļus nekad nav ņēmis vērā. Uzvedoties tā, it kā Putina atriebība uz viņu nevarētu attiekties. Tāpēc 2020.gada 20. augustā Navaļniju saindēja ar nervu indi Novičok lidmašīnā no Tomskas. Tas notika priekšvēlēšanu kampaņas laikā, un indētāji bija GRU štata darbinieki, kas bija apsmērējuši viņa apakšveļu ar kontaktindi viesnīcas istabā. Pēc apģērbšanās „tīrās drēbēs“ Navaļnijam lidmašīnā palika slikti. No smagas saindēšanās un komas stāvokļa viņš atveseļojās Berlīnē vairākus mēnešus vēlāk. Atjēdzās, atguvās un nolēma cīnīties tālāk. Nepalika ārzemēs, bet nolēma viens pats atgriezties dzimtenē.