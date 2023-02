Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Čakšas divas hokeja izlases - cietīs 200!

Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša ("Jaunā Vienotība") 1. februāra LTV1 raidījumā "Kas notiek Latvijā?" sporta sabiedrību pārsteidza ar ļoti radikālu domu. Proti, visiem sportistiem, kas savās profesionālajās līgās un komandās startē turnīros, kuros piedalās Krievijas un Baltkrievijas atlēti, turpmāk būs liegta līdzdalība Latvijas izlasē un viņu pārstāvētās federācijas nesaņems naudu no valsts budžeta. To, ka ideja ir ļoti nopietna, šī pati ministre atkārtoja arī 11. februāra "Panorāmā", raidījumā "Kas jāmaina Latvijas sportā?". Vēlreiz uzsverot domu, ka būs labojumi, kuri aizliegtu pārstāvēt Latvijas izlasi sportistiem, kas ikdienā startē turnīros, kuros piedalās Krievijas un Baltkrievijas atlēti, Čakša konkretizēja: "Es nedomāju, ka ar to jāiet likumā, bet līgumattiecībās par finansējuma iedalīšanu tāds punkts būs. Gan attiecībā uz Olimpisko vienību, gan arī federācijās, kur tiek dalīts finansējums no valsts budžeta. Finansējums nedrīkst tikt novirzīts sportistiem, kas startē sacensībās, kurās piedalās Krievijas un Baltkrievijas atlēti."