Rinkēvičs: Esam parādījuši ļoti nozīmīgu piemēru un līderību

Atsavināšanas no Krievijas kontekstā – no lasītājiem saņemts arī kāds interesants jautājums par Kaļiņingradas statusu, kas, protams, ir mūsu reģiona drošībai ļoti būtisks jautājums. Proti, cik nelokāms, raugoties tīri teorētiski, ir šīs teritorijas statuss un piederība Krievijai?

Zinu, ka laiku pa laikam izskan teorija, ka Kaļiņingrada esot nodota Krievijas atbildībā uz cik tur tiem gadiem, bet es gan gribētu teikt, ka šobrīd Kaļiņingrada tiek uzskatīta starptautiskajās tiesībās noteiktajā kārtībā par Krievijas Federācijas teritoriju. Zinu, ka ik pa brīdim gribas par šo tēmu parunāt un padiskutēt, bet es varu pateikt tikai to, ka starptautiski šis jautājums netiek apspriests ne Eiropas Savienības, ne NATO, ne ANO, ne kādas citas organizācijas kontekstā. Grūti atbildēt, ko mēs katrs domājam par Kaļiņingradas statusu, ko citi sauks par Kēnigsbergu, citi lietos vēl mūsu valodā zināmo nosaukumu Karaļauči… Starp citu, reizēm dzirdam no Krievijas propagandas, ka esot mēģinājumi atņemt Krievijai kādu no teritorijām, kā viņi to uzskata… Bet šis jautājums netiek apspriests.