Rinkēvičs: Joprojām ir mēģinājumi sankcijās pret Krieviju iedabūt izņēmumus, tās pamīkstināt

Esmu valdības ministrs, tāpēc esmu daļa no valdības. Varu teikt tikai to, ka kopumā, domāju, valdība ir sākusi strādāt ļoti labi. Protams, ka pirmais un galvenais uzdevums ir valdības budžets, ko šobrīd skata Saeima. Esmu priecīgs, ka vairākas mūsu prioritātes ir atbalstītas un ņemtas vērā. Protams, ka valdībai ir gana daudz dažādi jautājumi un risinājumi, sākot no enerģētikas problēmām un beidzot ar atbalsta sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Domāju, ka sākums ir labs.