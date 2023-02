Ko nogaršot Argentīnā? Kulinārā mantojumā ceļvedis gardēžiem

Kādu laiku paviesojoties šinī valstī, ātri vien kļūst skaidrs, ka argentīnieši mīl un prot gatavot - it īpaši gaļu. Tas izskaidrojams ar to, ka Dienvidamerikas kolonizācijas laikos valstī tika ievests iespaidīgs daudzums liellopu. Vietējie klimatiskie apstākļi izrādījās īpaši labvēlīgi to audzēšanai, ganāmpulki vairojās un izplatījās pa visu valsts teritoriju.