"Vai tas tiešām ir labākais, uz ko es varu cerēt?" No bezpajumtnieka par pirmo tumšādaino britu Ziemeļpolā

Kas nepieciešams, lai mainītu savu dzīvi līdz nepazīšanai? Izrādās, ka Dveinam Fīldsam tas prasīja 600 kilometru garu pārgājienu uz magnētisko Ziemeļpolu. No ielu bandu dzīves brits, kurš piedzimis Jamaikā, izrāvās, ielu kautiņa laikā sastapies aci pret aci ar pret sevi pavērstu ieroci. Tanī mirklī Dveins sapratis, ka negrib turpināt dzīvot tā, kā ir dzīvojis līdz liktenīgajam incidentam. Par savu spēju izaicināšanu, aizbēgšanu no pilsētas džungļiem un atbrīvošanos no bailēm ekskluzīvi tiešsaistes žurnālam "Klik" stāsta pats Fīlds.