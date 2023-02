No "zeka" līdz simtiem miljonu lielai peļņai jeb "Putina pavāra" virtuves aizkulises

No Rietumvalstu amatpersonām ne reizi vien dzirdēts, ka Krievijā pastāvošā Vladimira Putina diktatūra tiek dēvēta par “režīmu ar mafijas piesitienu”. Galu galā tam ir pamats, jo biznesmeņi Krievijā pie savām bagātībām nereti tikuši ne tajos “tīrākajos veidos”. Viens no šādiem biznesmeņiem ir kļuvis teju par vienu no galvenajiem Krievijas simboliem karā pret Ukrainu.