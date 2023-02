Elizabete Vizgunova no Ukrainas ⟩ "Pirms atomsprādziena visi varēs piepildīt savas seksuālās fantāzijas": ukraiņiem ir jaudīgs ierocis pret kara šausmām

Runas par iespējamu atomieroča izmantošanu Ukrainā pagājušā gada septembrī padarījušas populāru Kijivas vēsturisko Ščekavicas kalnu. Telegram atrodamas vairākas grupas, kurā tūkstošiem čata dalībnieku plāno tur organizēt milzīgu orģiju, kur visi varēs piepildīt savas seksuālās fantāzijas. «Man liekas, ka šī diskusija iemieso Ukraiņu garu. Ja mēs mirsim, tad ar sprādzienu (no angļu val. - We will go out with a bang!)», skaidro Matvijs.