"Dievs" ir aprobežots muļķis, bet atceros viņu ar siltu smaidu

Aptuveni ap to pašu laiku atklāju sev čatus. Biju sajūsmināts par čatu sniegto iespēju būt pilnīgi citam, būt pilnīgi izdomātam, labākam, gudrākam un skaistākam. Pirms datora laika iemīlējos vēstuļu draudzenē. Vēstulēs mēs katrs bijām sevi radījuši no jauna; lai patiktu bijām citādāki nekā patiesībā. Tomēr tas viss kā ledus kārta izkusa, kad pirmo reizi satikāmies dzīvajā pie Centrāltirgus. Atklājāmies kautrīgie, kompleksiem mocītie un par sevi nepārliecinātie mēs. Todien šķīrāmies ātri, lai varētu atgriezties vēstulēs un atkal uzvilkt sev vārdu bruņas. Līdzīgi bija arī pirmā datora laikos, kad čatos varēju mētāties ar Kamī un Sartra citātiem, tēlojot, ka zinu tos no galvas, kaut arī biju tikko norakstījis tos no grāmatas.