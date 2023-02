"Acu priekšā draugam norāva galvu..." "Palikšu līdz uzvarai!" Latviešu karavīri Halks un Dnipro spoks no frontes

"Man bija pārinieks no Polijas, ar ko no paša sākuma darbojāmies kopā. Viņš bija ļoti patīkams cilvēks, bija teātra aktieris. Bet viņš sešus metrus no manis gāja bojā. Viņam norāva galvu ar šķembu. Pie intensīvas karadarbības cilvēku modrība tiek iemidzināta.