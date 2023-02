Jānis Vingris Ukrainā ⟩ VIDEO: Mirusī pilsēta Hersona

Mokošus deviņus mēnešus Inna gaidīja atbrīvošanu. Kad pagājušā gada novembrī tas beidzot notika, viņa ar ģimeni pārvācās uz Odesu. Hersona bija brīva, bet dzīve tur bija kļuvusi neciešama. Pirmo mēnesi pēc atbrīvošanas bez elektrības, ūdens, apkures un sakariem, un galvenais - ar nepārtrauktām artilērijas apšaudēm. Aizbēgušie krievi no Dņepras otra krasta apšaudīja un joprojām turpina apšaudīt Hersonu. Pilsētu, kurā bija sarīkojuši viltus referendumu par pievienošanos Krievijai, saveduši pilnu ar karavīriem, rosgvardiju, propagandistiem, skolotājiem no Krievijas, FSBšņikiem ar ģimenēm, kadiroviešiem, burjatiem, DNRiešiem un LNRiešiem un visiem citiem, kurus visus kopā ar kolaborantiem no Hersonas padzina Ukrainas armija.