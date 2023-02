Kā vienkārša ukraiņu ģimene izdzīvoja gadu kara šausmu. Stāsta Viktorija no Kahov... Dnipro

Pirms gada Viktorija ar ģimeni un citiem tuviniekiem baidījās no kara, taču neviens neticēja, ka tas sāksies.

Četros no rīta nograndušo sprādzienu mēs noturējām par pērkonu, no kā pat logi nodrebēja. Ar vīru pielēcām kājās no otrā sprādziena. Kas tas ir? Nevar būt, ka karš! Vīrs pielēca kājās un lika nekavējoties savākt dokumentus un nepieciešamākās mantas.