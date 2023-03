"Picas galdiņa" stāsts jeb kāpēc radās baltais plastmasas palīgs picu vidučos un vai to izmanto mūsu picērijas?

Iztēlojies situāciju, kad esi nolēmi mājās sarīkot kārtīgu picu noēšanās maratonu ar draugiem, picas pasūtītas, kurjers klāt un, ak, šo milzīgo vilšanos, kad viss labums - izkusušais siers un brangais pildījums - nevis uz picas mīklas, bet gan uz picas kastes vāka. Škrobe milzīga, bet! Teiksim paldies Karmelai Vitalei, kura izgudroja un patentēja balto plastmasas rīku, kas izglābis miljoniem picu no pielipšanas pie kastes vāka.

Mazais štruntiņš, kas patiesi atgādina mazu galdiņu, no kā arī angļu valodā ieguvis vienu no saviem nosaukumiem "pizza table" jeb "picas galdiņš", ir it kā tik pašsaprotams, ka liekus jautājumus neviens neudzdod. Bet mēs tomēr gribam zināt precīzi - kāds ir šā miniatūrā trijkāja patiesais uzdevums?