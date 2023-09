Cauri deviņiem Putina elles lokiem: vientuļais tēvs no Mariupoles, kurš Rīgā viens audzina trīs bērnus

Jevgeņijs Meževojs, vientuļais tēvs no Mariupoles, tagad dzīvo Rīgā. Viņš viens audzina trīs bērnus, jaunāko no 8 mēnešu vecuma. Vīrietim ir 40, bet viņš jūtas kā 70 gadus vecs vīrs - tieši tik intensīva bijusi dzīves pieredze kopš 2022. gada 24. februāra. 45 dienas bēdīgi slavenajā “Jeļenovkā” - Doneckas cietumā, no kura daudzi neatgriežas dzīvi, neziņa par bērniem, kas tikmēr atradās Putina “pāraudzināšanas nometnē” netālu no Maskavas, un varbūt vislielākā cīņa Žeņas dzīvē - par bērniem, kurā tēva mīlestība paveica neiespējamo.