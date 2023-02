Piederības valsti maina kā uzņēmumi, tā cilvēki. Kā Krievijas investīcijas "aizplūst" no Latvijas

Tradicionāli pēdējos gadus pieaugums ir no Lietuvas, Igaunijas. Igaunija ir līderos. Redzam arī investīciju pieaugumu no tādām valstīm kā Spānija, Vācija. Bet jāatzīmē, ka tas ir pateicoties lieliem investīciju ieguldījumiem tieši pamatkapitālā, piemēram, "Lidl" pamatkapitāla palielinājums uzreiz ietekmēja statistiku šajā sadaļā.

Ļoti daudz jauni uzņēmumi tika reģistrēti 2011., 2012. gadā, un viens no galvenajiem veicinošajiem faktoriem tam bija mikrouzņēmumu nodoklis. Savukārt 2018. un 2019. gadā mēs piedzīvojām diezgan lielu likvidēto uzņēmumu skaita pieaugumu. Tā viens no iemesliem bija manis jau piesauktais "Moneyval". Tādi uzņēmumi, kas gadu gadiem nedarbojās – netika iesniegti gada pārskati, nenotika saimnieciskā darbība -, viņi 2018., 2019. un 2020. gadā tika mērķtiecīgi tīrīti no reģistriem. To starpā bija arī tā saucamie čaulas uzņēmumi, ar kuriem dažkārt bija dažāda veida nodokļu shēmas veidotas. Tie faktiski tika iztīrīti no reģistriem jau pirms 3-4 gadiem. Tolaik mēs redzējām to statistiku, ka likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedz pat 20 tūkstošus.