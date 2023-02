Lūsis komentē ⟩ Kad esi kļuvis pārāk latvisks jeb atlango Latviju

Nepārprotiet, man ļoti liels prieks, ka dzejniece un publiciste ir aktīvi iesaistījusies latviešu valodas un visa latviskā sardzē. Mums tik tiešām trūkst cilvēku, kuri aktīvi iestājas par to, lai Latvijā arvien mazāk tiktu lietota krievu valoda. Par to, ka latvietim, izdzirdot krievu valodu, nav uz to jāpāriet, jo jābūt tieši otrādi. Tādā ziņā viss ir skaisti un pareizi.