Ekskluzīvi ⟩ Atklāta intervija ar erotisko masāžu lietpratēju no Rīgas. Kā tas viss patiesībā notiek?

Ka tik neierodos par agru... Vai man mugurā ir īstā apakšveļa? Bāc, kāpēc es to vispār daru? Hmm, izdzert fiksi mazo šampīti noskaņai vai labāk tomēr ne? Ja nu mani kāds tur atpazīst? Vai viņš man patiks? Kā viņš ar mani runās? Ja nu viņš man uzmāksies? Cik tas izmaksās? Varbūt tomēr vajadzēja ieraut 50 g drosmei? Ja nu es beigās nesasniegšu orgasmu? Varbūt tomēr neiet? Dāmas, šie jautājumi nudien taps lieki, ja izlasīsi šo atklāto sarunu ar erotisko masāžu masieri Rihardu*. Laiks ielūkoties aiz slēgtām durvīm un uzzināt, ko īsti nozīmē erotiskā masāža - kā tas notiek dzīvē? Kāpēc sievietes to vēlas un ir gatavas par to maksāt?