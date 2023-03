Latvijai ir vajadzīgas vēl desmit Meļķes

Karš Ukrainā atvēra acis uz daudzām lietām, uz kurām raugoties, tās pirms tam bija vai nu puspavērtas, vai nebija atvērtas vispār. Viena no pašām būtiskākajām atziņām – valsts iekšējā drošība nav atkarīga tikai no atvēlētās procentu daļas aizsardzības budžetam no iekšzemes kopprodukta, tā ir atkarīga arī no sabiedrības saliedētības.