Murskulis asiņainu saišu, salūzis radio un 25 pazuduši cilvēki. Mistērija okeānā

1941. gada oktobrī kuģi iegādājās ASV Jūras kara flote, līdz Otrā pasaules kara beigām izmantojot to kā patruļas kuģi Havaju salās. 1943. gadā kuģis uzskrēja uz sēkļa un tika pamatīgi sabojāts, tomēr kuģu trūkuma dēļ to salāpīja. Pēc kara flotei tas vairs nebija vajadzīgs, tāpēc nonāca uzņēmuma “Louis Brothers” rokās. Pēc tam kuģis vēl vairākas reizes mainīja īpašniekus, kas to izmantoja par tirdzniecības vai zvejas kuģi.