Kurināmais, ar kura importu turpinām sponsorēt Krievijas karu

Nākamais ekrānuzņēmums no sludinājuma, kurš jau ir izņemts no portāla, bet 15.februārī vēl bija aktīvs.

Tāpat jāatzīmē, ka ir interneta vietnes, kurās var meklēt interesējošo produktu piedāvājumus pat ārzemēs ar piegādes iespējām uz Latviju, un viena no tādām ir flagma.lv. Šajā vietnē publicētajos sludinājumos kurināmā produkta izcelsme lielākoties ir vai nu norādīta, vai arī pēc sludinājuma autora adreses noprotams, no kurienes produkta piegāde tiks organizēta. Piedāvājumi atrodami gan no Krievijas, gan Baltkrievijas, gan Kazahstānas, gan arī no Ukrainas.