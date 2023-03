Lūsis komentē ⟩ Iebraukšanas maksa Rīgā – laba atbilde pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

Iztēlojieties situāciju, kad uz kādu pilsētu dodas strādāt milzīgs daudzums iedzīvotāju no citām pilsētām. Viņi izmanto šīs pilsētas infrastruktūru, bet nopelnītos nodokļus aizved prom uz pilsētām, kurās ir deklarējušies. It kā ar to vēl nebūtu pietiekami, šai te pašai pilsētai ik gadu par kaut ko vēl jāpiemaksā visām pārējām iebraukušo darbaļaužu mītnespilsētām pamatīgas naudas summas. Aptuveni tā šobrīd izskatās Rīga un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds.