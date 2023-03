Kas tiesās Putinu?

Sauklis "Putin, Hāga tevi gaida!" ir kļuvis par vienu no skaļākajiem saucieniem pēc taisnības. Panākt speciāla tribunāla izveidi arī nepārprotami kļuvis par vienu no Ukrainas šā gada ārpolitikas prioritātēm. "Hāga vienmēr ir bijis atbildības simbols," tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta Sāra Nuvena, Eiropas Universitātes institūta starptautisko tiesību profesore un Eiropas starptautisko tiesību žurnāla galvenā redaktore. Viņa gan uzsver, ka ir svarīgi nodalīt divas dažādas tiesas - Starptautiskā tiesa un Starptautiskā krimināltiesa -, jo abas atrodas Hāgā. "Starptautiskā tiesa ir ikoniskā "miera pils"," saka Nuvena. Tajā tiek tiek ierosinātas lietas tikai pret valstīm, līdz ar to Starptautiskās tiesas priekšā Putins personīgi nestāsies. Tā arī bija viena no pirmajām institūcijām, kurā Ukraina vērsās teju uzreiz pēc Krievijas iebrukuma sākuma. Kamēr lietas izskatīšana joprojām turpinās, jau 2022.gada marta sākumā tiesa uzdeva Krievijai pārtraukt īstenoto karadarbību.