JĀNIS VINGRIS UKRAINĀ ⟩ Hersona. Tetovējumu medības un dzīve okupācijā

Bogdans labi atceras vienu no Salas blokposteņa krievu karavīriem. Blonds, ar spalgu balsi un Krievijas ģerboni uz pleca. Viņš šajā blokpostenī dežurēja gandrīz visu okupācijas laiku. Viņa uzvedība bija izaicinoša; ja nepatika pasažieru attieksme, pat šāva autobusa griestos, puišus izveda no maršrutkas, lika gulties zemē ar seju asfaltā, turpat visu priekšā piekāva. Reizēs, kad bija skaidrs, ka no busiņa izvestā nopratināšanas ieilgs, autobusi negaidīja un devās tālāk.