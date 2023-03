Imants Bodnieks. Reizēm likās - tūlīt no krūmiem sāks šaut...

Līdz tās produkcijai bija tālu, jo naudas nebija. Brālim bija vecais «Ērenpreiss», vēl ar koka feļļām. Tiesa, es ar to nedrīkstēju braukt. Tikai tad, kad brālis atļāva. Man arī bija sapnis par riteni, un reiz mani brālis skarbi izjokoja. Dzimšanas dienā modina augšā: «Celies! Tēvs tev riteni dāvina!» Es zibenīgi augšā un skrienu skatīties, bet nekā. Vakarā visi svin manu dzimšanas dienu, bet es joprojām gultā raudu. Taču ar laiku iemanījos reizumis nočiept brāļa velosipēdu. Kad vecāki to pamanīja, ventiļus izskrūvēja. Man palīdzēja draugi un dabūja citus ventiļus. Kā mamma prom, tā es pa tuvējām ielām varēju dragāt. Mājās veļuku noliku vietā, noslaucīju putekļus, izņēmu savus ventiļus. Kaut arī mamma mani atkal it kā esot redzējusi braukājam, bet noticēja nevainīgam acu skatam. Kad brālis gāja armijā, atstāja «Ērenpreisu» mantojumā. «Imi, brauc!» Es raudāju, ka brālis iet armijā, bet sirds gavilēja, ka nu būs pašam savs ritenis. Ar to gandrīz vai gulēt gāju. Vienatnē braucu tālus gabalus - līdz Baltezeram. Tur makšķerēju, gatavojos eksāmeniem.