Imants Bodnieks. Uz mājām pēc treniņnometnes pat nepalaida - ieveda noliktavā

Domas bija dažādas. Izglītības man nebija. Bet tad pierunāja palikt ASK kuriēt riteņbraukšanu. Visvairāk mudināja Arvīds Bogdanovs - sak, tu būsi ASK, Dzintars Lācis - «Dinamo» un būs normāla bāze attīstībai. Tā arī bija. Tobrīd Latvijā izauga pulks ļoti talantīgu braucēju - Aivars Eisaks, Jānis Reinfelds, Uldis Brēmanis, Dainis Liepiņš, Martins Palejs, Dainis Grantiņš, Andris Zelčs-Ločmelis... Atmosfēra ASK sporta klubā gan oda pēc vecām kazarmām. Reiz par kaut ko aizkaitināta, grāmatvede strupi noteica: «Malo vas latišej rasstreļali!» Un visi skatās uz mani. Viņa tad aprāvās: «Ņet, ņet, Imanta ņe buģem!» Tad man reizēm pārmeta, kāpēc komandā ir tikai latvieši, tad vēl lietuvieši, igauņi. «A gde russkije?» Ko es? Es saku, ka Latvijas krieviem nepatīk riteņbraukšana. Viņi boksējas, cīnās. Bet tie, kas no Krievijas, ir švaki. Ja jau tur viņi nespēj sevi parādīt, šeit ir vēl grūtāk. Pats trenēju pamaz - nedaudz Brēmani, nedaudz Bāreni. Vairāk organizēju un kārtoju lietas, lai citi varētu trenēt un trenēties. Tā arī pa ASK noņēmos līdz pat neatkarības gadiem. Par sportiskajiem panākumiem tiku līdz majoram. Par to tagad arī Krievijas pensiju saņemu. Esmu kalpojis citas valsts armijā! Vispār jau es nekalpoju nevienam. Strādāju. Arī Latvijas sporta labā. Vai man tolaik bija liela izvēle? Ja nu vienīgi iet grāvjus rakt.