Dzīvei nav jēgas. To apzināties ir liels atvieglojums

Otrā pasaules kara laiku viņš pavadīja Lielbritānijas vēstniecībā Vašingtonā kā pirmais sekretārs. Izveidojās neparasti cieši kontakti ar Rūzveltu un vadošajiem amerikāņu publicistiem un politiķiem. Par to viņš regulāri ziņoja uz Londonu, lai gan vēstnieks sistemātiski esot cenzējis šos ziņojumus. Savukārt Londonā karalis un Čērčils esot iemācījušies gaidīt Berlina asprātīgos tekstus un spējuši no tiem diezgan daudz izlobīt.

Pēc kara Berlins atgriezās Londonā un kādā diskusijā esot paudis šādu domu: „Tā kā vēsturei nav libreta, tad arī visām mūsu dzīvēm tāda nav. Tas nozīmē, ka dzīvei nav jēgas un to apzināties ir liels atvieglojums.“ Šajā brīdī viņš bija kļuvis par atzītu intelektuāli, neraugoties uz to, ka viņa viedokli kritizēja gan kreisie, gan arī labējie. Reizēm bija vientuļš un kritiskos brīžos smējās bez skaņas.

Viņš piedāvāja pēckara laikabiedriem savas teorijas un pārbaudīja tās publisku vētru apstākļos. Nepiemērotās anulēja, izdzīvojušās attīstīja tālāk. Centās paskaidrot Makjavelli un Marksu ”Against the current” (1979). 1952. gada lekciju darbs radio "Freedom and its betrayal" (BBC Radio 3) piesaistīja plašu publiku. Viņa viedoklis par to, ka cilvēki nav bioloģiski vai ģenētiski ieprogrammētas marionetes, bet gan brīvi indivīdi ar tiesībām pašiem veidot savu likteni, daudziem klausītājiem bija atklājums. Tas nozīmē, ka mums kā cilvēkiem nav tiesības novelt vainu par savām kļūdām uz vecākiem, vēsturi, dzimumu, sociālo slāni vai skaudro īstenību. Profesora darbs politikas teorijā (1958) Two concepts of liberty iekaroja arī ārzemes.