FOTO ⟩ Darbs attālināti no Vjetnamas: Āzijas skarbā atklātība, likstas ar policiju un komunisma ēna

Tieši šī iemesla dēļ lielākā daļa ceļotāju sāk Vjetnamas iepazīšanu no viena vai otra gala, pārvietojoties tālāk ar [nakts] vilcieniem, autobusiem vai aviokompānijām. Interesanti, ka atsevišķas aviokompānijas, piemēram, "Vietjet Air" Vjetnamā piedāvā iekšzemes lidojumus, kas dažkārt ir lētāki par braucieniem ar vilcienu vai pat autobusu uz to pašu galamērķi.

Bija pienācis novembra vidus. Noslēgums mūsu Taizemes ziemeļu piedzīvojumam un sākās divu nedēļu atvaļinājums. Sākumā vienu nedēļu pavadījām Kambodžā, kas likās daudzšķaitnākā Āzijas valsts, kādā ir būts, taču par to varbūt citu reizi aprakstīšu. Pēc tam - novembra beigās - lidojums no Kambodžas galvaspilsētas Pnompeņas uz Vjetnamas galvaspilsētu Hanoju. Man bija palikusi vēl viena atvaļinājuma nedēļa. Skatoties, ko vienas brīvas nedēļas laikā apskatīt Vjetnamas ziemeļos (neskaitot Hanoju), mēs saprotam, ka būs vien kaut kas jāizlaiž no skaistākajiem apskates objektiem. Tika "izbalsots" ainaviskais ziemeļu maršruts "Hi Giang", ko ar motociklu vidēji veic četrās dienās, braucot netālu no Ķīnas robežas gar pasakainām kalnu ainavām. Tā vietā nolēmām pēc ielidošanas Hanojas lidostā uzreiz ar nakts autobusu pa taisno braukt uz Tonkinas Alpos esošo Sapu, lai izbaudītu Dienvidaustrumāzijas ziemeļu kalnu burvību.