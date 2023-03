"Lai man met ar akmeņiem, bet Rīgas centrā Upīts neder." Rakstnieks Guntis Berelis par pieminekļu gāšanu

No vienas puses – rakstniecības ģēnijs, no otras – absolūts nelietis, no trešās – vienkārši labs cilvēks, kurš jaunākajiem un trūcīgākajiem spalvasbrāļiem ar prieku un vērienu Rakstnieku Savienības pagrabkrodziņā uzsauca galdu, kaut gan pats vairs šņabi nedzēra. Par šādām epizodēm man stāstīja dzejnieks Arvīds Skalbe, kurš jaunībā ļoti cienīja grādīgās dziras un pats pieredzēja šādus Upīša izgājienus.