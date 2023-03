Noslēpumainais stāsts par vīrieti, kurš izskrēja no lidostas un pazuda

2014. gada 8. jūlijā 28 gadus vecais Larss Mittanks, kliedzot: “Es šeit negribu nomirt! Man jātiek ārā no šejienes”, izskrēja no Bulgārijas pilsētas Varnas lidostas, pārlēca pāri nožogojumam un izgaisa bez pēdām. Kas noveda viņu līdz pilnīgi neloģiskai un nesaprotamai rīcībai? Pastāv vairākas teorijas, tomēr – visu no sākuma.