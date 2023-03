Vai mums visiem vajadzētu izdzēst "TikTok"?

Pēdējā laikā vairākas Latvijas ministrijas ir paziņojušas par lietotnes "TikTok" aizliegumu darba ierīcēs. Latvija nav vienīgā – šādas ziņas izskanējušas arī no, piemēram, Eiropas Savienības (ES) institūcijām un valsts iestādēm vairākās Rietumvalstīs. Lai gan šie paziņojumi bijuši salīdzinoši pēkšņi, Rietumu bažas par lietotnes "TikTok" pieeju lietotāju datiem ir briedušas jau krietnu laiku.

Vērsāmies pie informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas Latvijā "Cert.lv" eksperta Ginta Mālkalnieša un vaicājām, vai ikvienam no mums – neatkarīgi no tā, vai strādājam kādā valsts iestādē, – būtu vēlams atteikties no šīs video koplietošanas platformas.