FOTO ⟩ Kārtējā okupantu "frankenmašīna" - 70 gadus veca kaujas mašīna ar 80 gadus vecu kuģu torni

Ukraiņu ložmetējs šo kaujas mašīnu varētu iznīcināt no aptuveni pusotra kilometra attāluma. Taču ukraiņu raķešu un artilērijas sistēmas, kā arī tanki MT-LB pavisam viegli varētu iznīcināt to no vēl lielākas distances. Tā, protams, varētu būt ne tik liela problēma, ja "frankenmašīna" būtu labāk apbruņota.