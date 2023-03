Koncerts vai psihoterapijas seanss?

Viljamsa vārds komentārus neprasa - albuma “XXV” izdošana pērnā gada septembrī iezīmēja ievērojamu un neapstrīdamu faktu, ka ir pagājuši vairāk nekā 25 gadi, kopš mūziķis no puišu grupas "Take That" uzsāka savu solo karjeru, ko neviens - pat viņš - vēl nevarēja iedomāties, ka tā izvērtīsies līdz superzvaigznes statusam.