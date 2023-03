"Ārvalstu aģentu" likums grāva pilsonisko sabiedrību Krievijā. Gruzija cīnās pretī

Pēc plašiem vairāku dienu protestiem Gruzijas parlamentā tika atsaukts "ārvalstu aģentu" likumprojekts. Līdzīgs likums Krievijā smacēja neatkarīgos medijus un nevalstiskās organizācijas, līdz to darbībai pavisam punktu pielika pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pieņemtie likumi. Krievijas piemērs spilgti parāda, kā šo divu sektoru iegrožošana liek no publiskās telpas pazust no valdības naratīviem atšķirīgai informācijai un pašorganizācijas iespējām.