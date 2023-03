"Sudden Lights": Labi, ka toreiz neaizbraucām uz Eirovīziju - mēs nebijām gatavi

Šogad Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā pārstāvēs grupa “Sudden Lights” ar dziesmu “Aijā”. Četru puišu kolektīvs, kuru vecums ir no 22 līdz 25 gadiem, pirmkārt ir draugi, un to var dzirdēt arī intervijas laikā. Viņi viens otru papildina un liek noticēt, ka mūsdienās grupa nav izmirstoša suga. Intervijā runājam par grupas rašanos, kādu zelta padomu viņi saņēmuši no Renāra Kaupera un kāpēc viņi priecājas, ka 2018. gadā ieguva 2. vietu Eirovīzijas nacionālajā atlasē.