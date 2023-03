Pasaule kabatā ⟩ Demokrātija: Igaunijā vēlēšanu, bet Gruzijā protestu ceļā

Šo otrdien Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi izcēlās masveida protesti pret parlamentā pirmajā lasījumā pieņemtajiem likumprojektiem, kas liktu nevalstiskajām organizācijām un medijiem reģistrēties kā “ārvalstu aģentiem”, ja vismaz 20% no to ikgadējā finansējuma nāktu no ārzemēm, kā arī paredzētu par šī likuma pārkāpumiem bargus sodus, tostarp cietumsodu. Šie likumprojekti atgādina Krievijā pirms vairākiem gadiem pieņemto likumu, kas ticis piemērots tā, lai apspiestu neatkarīgos, Kremli kritizējošos medijus un nevalstiskās organizācijas. Saredzot to kā nopietnu draudu Gruzijas demokrātijas nākotnei, parlamenta opozīcija un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti 7. martā pulcējās pie parlamenta un Tbilisi ielās. Savukārt varasiestādes pret protestētājiem vērsās ar asaru gāzi, ūdensmetējiem, un sadursmēs daudzi tika gan ievainoti, gan aizturēti.