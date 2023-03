"Vai varētu sarunāt atlaidīti?" Auto remonta izmaksas kāpj debesīs

Biedrības «Auto asociācija» prezidents Andris Kulbergs gan uzsver, ka pieredzētais izmaksu pieaugums ir salīdzinoši pieticīgs. «10% kāpums ir ļoti mērens, ņemot vērā to, ar ko nācās saskarties autoservisa pakalpojuma sektoram,» skaidro Kulbergs. Ierasti servisa pakalpojumu maksas izcenojums sastāv no vairākām daļām. Piemēram, enerģijas izmaksas, kuras 2022.gadā vietām palielinājās par vairākiem simtiem procentu, vien sastāda aptuveni desmito daļu no pakalpojuma maksas. Tāpat arī darbaspēka izmaksas, kas valstī augušas 10-17% apmērā, tieši ietekmē servisa izcenojumu, jo sastāda aptuveni trešo daļu no kopējās cenas par darbu.